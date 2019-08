Wein und Wandern in Bad Bentheim

Der Herrenberg in Bad Bentheim wird von Freitag, 13., bis Sonntag, 15. September, wieder zum Treffpunkt der Weinliebhaber. Erstmals wird in diesem Jahr am Sonntag das Event „Wein und Wandern“ angeboten. Entlang der Routen kann Wein verköstigt werden.