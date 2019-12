Empfehlung - Weihnachtsstimmung trotz Schmuddelwetter

Bad Bentheim Schon beim Start am Freitag rüttelten heftige Windböen an den Buden, richtig ungemütlich war es dann am Sonntagmorgen. Dafür zeigte Petrus am Samstag Nachsicht.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/weihnachtsstimmung-trotz-schmuddelwetter-333662.html