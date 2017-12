Empfehlung - Weihnachtsmarkt mit frischem Brot und Butterkuchen

hd Gildehaus. Der Verkehrs- und Verschönerungsverein (VVV) Gildehaus hat auch in diesem Jahr wieder den Gildehauser Weihnachtsmarkt organisiert. Am Sonnabend, 16. Dezember, geht es um 14 Uhr auf dem Mühlenberg los. Mit 18 rein privaten Anbietern ist der Parkplatz gemütlich beschickt. Auch das historische Backhaus aus dem Jahre 1798 sowie die über 260 Jahre alte Ostmühle werden nach Aussage des Vorsitzenden Hans-Günter Benz wieder ein weihnachtliches Outfit erhalten. In den typischen Weihnachtsbüdchen werden in diesem Jahr unter anderem Holz-Dekor, selbst gemachte Pralinen, Schmuck, Liköre, Marmelade, Textilien, Kissen, Serviettentechnik, Weihnachtskarten, Kerzen, kleine Sandsteinarbeiten und Herrnhuter Weihnachtssterne angeboten. Auch für den kulinarischen Genuss ist gesorgt, unter anderem backen die Bäcker Brote und frischen Butterkuchen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/weihnachtsmarkt-mit-frischem-brot-und-butterkuchen-218133.html