Weihnachtsmarkt: Bentheimer trotzen Wind und Schnee

Bad Bentheim. Kaum hatte der Nikolaus die Bühne verlassen, ging es am Sonnabend an den Knobelständen heiß her. Die Würfel purzelten über die Tische und so manch ein Glückspilz konnte reiche Beute nach Hause schleppen. Bauernkäse, Wurst, Torten, Süßes, Bälle und hübscher Schnickschnack wechselten die Besitzer. Das Nikolausknobeln am Weihnachtsmarktwochenende hat in der Burgstadt Tradition und lockt jedes Jahr neben zahlreichen Besuchern auch viele Ehemalige in die alte Heimat.