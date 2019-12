Empfehlung - Weihnachtlicher Glanz bei der Burg in Bad Bentheim

Bad Bentheim In diesem Jahr steht nun ein Geburtstag an: Vor 30 Jahren wurde in Bentheim der erste Weihnachtsmarkt veranstaltet.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/weihnachtlicher-glanz-bei-der-burg-in-bad-bentheim-333234.html