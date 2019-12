Empfehlung - Weihnachtliche Stunden in der Reithalle Hagelshoek

Hagelshoek Zur Weihnachtsfeier hatten der Reit- und Fahrverein (RuF) Gildehaus-Bentheim und die Reitschule Lindebaum am vergangenen Wochenende eingeladen. Mehr als 200 Gäste konnten in der Reithalle im Hagelshoek begrüßt werden. Bei Kaffee und Kuchen, Glühwein und Kinderpunsch verbrachte man einige schöne Stunden in weihnachtlicher Atmosphäre.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/weihnachtliche-stunden-in-der-reithalle-hagelshoek-334467.html