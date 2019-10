Empfehlung - Weihnachtliche Kursangebote im Haus Westerhoff

Bad Bentheim Los geht es am 12. November mit dem Angebot von Katharina Glanz „Keramik bemalen“. „In gemütlicher Atmosphäre können eigene Tassen, Schüsseln oder Teller gestaltet werden“, heiß es in der Ankündigung. Es stehen verschiedene Glasuren und Dekorationshilfen zur Verfügung. Die Gebühr beträgt je nach Material zwischen 15 und 20 Euro. Weiter geht es am Mittwoch, 13. November, mit einem Workshop von Marion Brüning. Von 18.30 bis 21.30 Uhr kann nachhaltiger Schmuck aus altem Silberbesteck hergestellt werden. „So wird der Kaffeelöffel zum Ring oder Anhänger, die Gabel zum Armreif“, kündigt die Kursleiterin an. Auch die Kombination mit Perlen oder Steinen ist möglich. Das Besteck müssen die Teilnehmer selbst mitbringen. Perlen, Steine und verschiedene Bänder oder Ketten gibt es vor Ort. Kosten: rund 48 Euro.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/weihnachtliche-kursangebote-im-haus-westerhoff-326384.html