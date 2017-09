Wegweiser: Alle Festbögen zum Bentheimer Schützenfest

Bad Bentheim. Die 43 Bogengemeinschaften haben in den vergangenen Wochen ganze Arbeit geleistet. An jeder Straßenecke leuchtet es in den Stadtfarben: Unzählige Papierrosen zieren Vorgärten, große Grünbogen, aber auch meterhohe Figuren stehen am Straßenrand.

Für den Festschmuck haben die Nachbarn sich oftmals jeden Abend getroffen. Gemeinsam wurde geplant, getüftelt und aufgestellt. Der Aufwand hat sich gelohnt: Immer mehr Kurgäste bleiben staunend vor den Bögen stehen und schmunzeln auch über den Witz der Einwohner. Denn die Bentheimer zeigen: Beim Stadtschützenfest nimmt man nicht alles ganz so ernst. Sowohl das berühmte Bahnhofsfenster, die Bahnunterführung als auch das Thema Kita Sperberstraße werden satirisch dargestellt. Nicht nur die Kurgäste haben an dem Spektakel ihre Freude, auch die Bogengemeinschaften besuchen sich gegenseitig. Und einen weiteren Vorteil hat die harte Arbeit: Beim Feiern kennt man schon die neuen Nachbarn.

___

Eine Karte mit allen Standorten der Bögen gibt es hier als PDF zum Herunterladen.