Empfehlung - Happy End im Spessarter Wirtshaus

Bad Bentheim Möglicherweise hatten die vorhergesagten Gewitter abschreckend gewirkt, denn für einen Premierenabend gab es auffällig viele Lücken in den Rängen. Etwas mehr als 500 Karten seien in den Verkauf gegangen, antwortete Kassenchefin Katrin Bomball auf GN-Nachfrage. Kräftige Unterstützung im Publikum gab es von Mitgliedern benachbarter Bühnen aus Lohne, Meppen und Billerbeck, die ihre Bentheimer Bühnenfreunde mit Zwischenapplaus und Jubelrufen anfeuerten. Das Wirtshaus im Spessart ist eine musikalische Räuberpistole nach Motiven des gleichnamigen Kurt-Hoffmann-Filmes mit längeren Gesangspassagen, was an einigen Stellen ein bisschen viel des Guten war. Zum Ausgleich hat die Regie das Stück mit etlichen Extragags aufgelockert.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/web-artikel-239036.html