Empfehlung - Bentheimer Neuntklässler zum Austausch in Holland

Bad Bentheim Die Grafschafter haben bei ihren Gastfamilien gewohnt und konnten Gemeinsamkeiten wie Unterschiede persönlich erfahren. Die Besonderheit: Aufgrund der geografischen Nähe beider Schulen konnte auf Bus- oder Bahn verzichtet werden. Es ging „met de fiets“ nach Holland. Am 23. Mai begrüßte Schulleiterin Johanna Schute die niederländischen Schüler und Lehrkräfte im Forum des Burg-Gymnasiums. Ein kurzes Kennenlernen – und sofort begann das vielfältige Programm für den dreitägigen Aufenthalt in Deutschland, inklusive Besuche einer Schweinezucht in Sieringhoek und der Diskothek „Index“ in Schüttorf.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/web-artikel-238862.html