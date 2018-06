Empfehlung - Betreuungsbedarf beim Eylarduswerk weiter ungebrochen hoch

Gildehaus Das Eylarduswerk hat in 2017 750 junge Menschen und deren Familien in den verschiedenen Arbeitsbereichen betreut. Das geht aus dem Geschäftsbericht hervor, den die Einrichtung anlässlich der Mitgliederversammlung am Dienstag veröffentlicht hat. Zu den Arbeitsbereichen gehören 24 Wohngruppen, 15 Betreuungsfamilien, fünf Tagesgruppen, der Mutter-Kind-Bereich, ambulante Hilfen, die Förderschule, der therapeutische Bereich, die Beratungsstelle „Hobbit“ sowie eine Beratungsstelle zum Fetalen-Alkohol-Syndrom (FAS). „Die Fallzahlen sind fast die Gleichen wie im Vorjahr“, sagt Detlev Krause, pädagogischer Vorstand des Eylarduswerks, im Gespräch mit den GN. 2016 waren es insgesamt 763 Betreuungsfälle. Der leichte Rückgang habe auch mit den gesunkenen Flüchtlingszahlen zu tun, erklärt Krause.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/web-artikel-238859.html