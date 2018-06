Oldtimerfans zieht es am Wochenende nach Gildehaus

„Tore auf für Old- und Youngtimer“ heißt es am Sonnabend, 9. Juni, in der Obergrafschaft. Fast 300 Aussteller aus Deutschland und den Niederlanden zeigen beim 3. Gildehauser Oldtimertreffen ihre liebevoll restaurierten Fahrzeuge.