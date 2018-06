Gefangen im Aufzug in Bad Bentheim: „Ich hatte Todesangst“

Der 38-jährige Kurgast Josip Franke aus Mühlheim an der Ruhr blieb in der vergangenen Woche im Problem-Fahrstuhl am Bahnhof Bentheim stecken. Im GN-Gespräch berichtet er über die für ihn dramatische Situation im Lift.