Kunststoffverarbeiter siedelt sich in Gildehaus an

Gildehaus Die Arbeiten im achten Bauabschnitt des Gewerbeparks Gildehaus laufen. Am Mittwochvormittag erfolgte der erste Spatenstich des 2017 gegründeten Unternehmens „Sunextrusion". Die Firma stellt Folien und Platten aus Kunststoff her und wird auf einem 12.000 Quadratmeter großen Grundstück an der Warschauer Straße eine Produktionshalle mit einer Größe von 3000 Quadratmetern errichten. Zudem ist ein 560 Quadratmeter großes, zweigeschossiges Bürogebäude geplant. Produziert wird zum Beispiel für den Automotivbereich, für die Elektromobilität sowie für Display und Druck. „Wir liefern beispielsweise Verpackungen in verschiedenen Anwendungen oder produzieren für Werbetechnik", sagte Gebhard Scheibner, einer der Gründer von „Sunextrusion".