Grafschafter Volksbank unterstützt Sommerkonzert

Bad Bentheim Eine 2500-Euro-Spende der Grafschafter Volksbank hat die Musik Akademie Obergrafschaft am Mittwoch entgegengenommen. Damit unterstützt die Bank das neunte Sommerkonzert der Musik Akademie am 10. Juni im Forum des Burg-Gymnasiums Bad Bentheim. Auf der Bühne stehen ab 15 Uhr große und kleine Kinder, fortgeschrittene Schüler und Anfänger. In verschiedenen Besetzungen, teilweise begleitet von Lehrern, wird Musik von Klassik bis Pop erklingen und das vielfältige Angebot der Musik Akademie präsentieren. Als besonderer Höhepunkt hat sich für dieses Sommerkonzert ein Orchester für die Begleitung einer Pianistin gebildet. Der Eintritt zum Sommerkonzert ist frei.