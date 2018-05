Empfehlung - Mann bleibt im Aufzug am Bentheimer Bahnhof stecken

hi/nom Bad Bentheim. Als er am Mittwochmorgen am Bahnhof Bad Bentheim aus dem Zug stieg, wollte der Kurgast eigentlich zur Rehaklinik am Bade. Er stieg in den Aufzug, in der Hoffnung, dieser würde ihn vom Gleis nach unten zur Straße bringen. Zwischen den Etagen hielt das Gefährt abrupt an: Der Fahrstuhl blieb stecken. Der ältere Mann drückte den Alarmknopf, um einen Security-Mitarbeiter herbei zu rufen. Dieser kam herbeigeeilt, konnte den Aufzug aber nicht öffnen. Der Sicherheitsmitarbeiter rief daraufhin die Feuerwehr. Als der Alarm bei den Rettungskräften einging, war es 9.30 Uhr.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/web-artikel-237807.html