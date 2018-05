Empfehlung - Bad Bentheims Kampf gegen das Hochwasser

Bad Bentheim. Bei starken Regen oder Unwettern werden viele Bad Bentheimer nervös: Dann kommen Erinnerungen an das Jahr 2010 wieder hoch, als das Regenrückhaltebecken „An der Müst“ überlief und Bad Bentheims Straßen unter Wasser standen. Um dem entgegenzuwirken, erarbeitet der Trink- und Abwasserverband (TAV) gerade ein Konzept mit Maßnahmen, die die Bad Bentheimer schützen sollen. Sven Hörmann von der Firma Lindschulte hat diese Vorhaben im Auftrag des TAV in der jüngsten Ratssitzung am Montag vorgestellt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/web-artikel-237737.html