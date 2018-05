Angeblicher Fruchtsaft erweist sich als flüssiges Amphetamin

gn Gildehaus. Die drei Männer im Alter von 34, 39 und 43 Jahren waren gegen 2 Uhr in der Nacht von Montag auf Dienstag in einem PKW mit deutscher Zulassung über die Autobahn 30 in das Bundesgebiet eingereist. An der Anschlussstelle Gildehaus wurde das Auto im Rahmen der grenzpolizeilichen Überwachung angehalten und überprüft. Dabei stießen die Bundespolizisten in dem Fahrzeug auf eine angebrochene PET-Flasche. „Die gelbliche Flüssigkeit darin roch aber überhaupt nicht nach Fruchtsaft, wie es das Etikett eigentlich vermuten ließ“, berichtete die Bundespolizei am Tag danach. „Trotzdem beharrten die drei Männer darauf, dass es sich um ein Obstsaftkonzentrat handeln würde.“

Ein Drogentest brachte ans Licht, dass sich in Wirklichkeit rund 900 Milliliter flüssiges Amphetamin in der Flasche befanden. Der kasachische Fahrer und seine beiden Mitfahrer aus Deutschland und Russland wurden festgenommen. Bei den angetrunkenen Mitfahrern wurden 1,97 und 2,18 Promille Atemalkohol gemessen. Der Fahrer war nüchtern.

Zusammen mit dem beschlagnahmten Rauschgift wurden die drei Männer für weitere Ermittlungen wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz an die Beamten des Zollfahndungsamtes Essen übergeben. Die beschlagnahmten Drogen haben im Straßenhandel einen Verkaufspreis von etwa 11.000 Euro.