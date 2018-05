Empfehlung - „Netherlands Symphony Orchestra“ begeistern in Pankok-Museum

Gildehaus. Voll auf Risiko hat der Lions-Club Grafschaft Bentheim mit der Veranstaltung seines ersten klassischen Konzerts gesetzt. Die Goldberg-Variationen von Johann-Sebastian Bach sind legendär, aber auch anspruchsvoll. Geschrieben 1741 für Cembalo, aber schon in vielen unterschiedlichen Versionen gespielt auf der Orgel, dem Klavier, von Bläsern und Flötisten, wurden sie am Freitagabend von einem Streichertrio dargeboten. Die drei Musiker, die auch im Niederländischen Sinfonie-Orchester Enschede zu hören sind, sind in der Grafschaft Bentheim so gut wie unbekannt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/web-artikel-237626.html