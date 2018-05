Empfehlung - In Bentheim: Kunst in schönem Rahmen

Bad Bentheim. Die beiden Tage waren schon eine heiße Angelegenheit, was dazu führte, dass so einige Aussteller noch ein bisschen näher zusammen rückten, denn ein Plätzchen im Schatten war begehrt. „Heute Morgen waren schon viele Besucher da“, berichtete die Gildehauser Bildhauerin Petra Röseler-Lansmann am Samstagnachmittag. Der Kunstmarkt in Bad Bentheim sei für die Stadt wertvoll und würde auch von den Bewohnern wertschätzend wahrgenommen“, sagte Bürgermeister Dr. Volker Pannen zur Eröffnung, die musikalisch vom „Twents Mandoline en Gitaar Orkest“ begleitet wurde. Am Sonntag spielte das Bad Bentheimer Duo „Lapislazuli“ (Uta Preckwinkel Geige und Paul Driessen Gitarre) auf.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/web-artikel-237517.html