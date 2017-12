Empfehlung - Wasserrohrbruch im Gildehauser Ortskern

Gildehaus. In Gildehaus ist am Samstagabend gegen 20.20 Uhr an der Straße Neuer Weg eine Hauptwasserleitung mit einem Durchmesser von 20 Zentimetern geplatzt. Dadurch wurden Teile des Gehweges unterspült. Der Versorger, der Trink- und Abwasserverband, hat daraufhin den betroffenen Bereich abgetrennt, wodurch auch die Wasserversorgung einiger Haushalte unterbrochen wurde. Die Reparaturarbeiten haben noch am Abend begonnen und sollen den Angaben des Versorgers zufolge morgen abgeschlossen sein. Dann sollen auch die betroffenen Haushalte wieder mit Wasser versorgt werden können. Wie es zu dem Wasserrohrbruch kam, ist bislang noch unklar. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/wasserrohrbruch-im-gildehauser-ortskern-217664.html