Empfehlung - Wasserleitung in Gildehaus repariert

Gildehaus. Nach dem Wasserrohrbruch im Gildehauser Ortskern am Samstagabend sind die Reparaturarbeiten an der geplatzten Leitung nach Angaben des Trink- und Abwasserverbandes (TAV) abgeschlossen. Ein sechs Meter langes Teilstück der Rohrleitung wurde ausgetauscht. Zeitnah sollen dann auch die Haushalte, die derzeit noch von der Wasserversorgung abgeschnitten sind, wieder versorgt werden. Nach TAV-Angaben könnte das Wasser am Sonntag noch eine leichte Trübung aufweisen, was jedoch unproblematisch sei. Der Bereich an der Straße Neuer Weg, an dem die Wasserleitung geplatzt ist, ist derzeit noch abgesperrt. Das Loch am Gehweg wird wieder zugeschüttet, das Pflaster wird in den kommenden Tagen geschlossen. Als Grund für den Wasserrohrbruch wird ein altersbedingter Materialschaden angenommen. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/wasserleitung-in-gildehaus-repariert-217702.html