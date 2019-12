Empfehlung - VVV Gildehaus verabschiedet Freizeitmüller

Gildehaus Der VVV Gildehaus verabschiedete in der vergangenen die beiden Freizeitmüller Heiner Stentenbach und Jan Höötmann. In der Gildehauser Gaststätte Hesselink wurden die beiden Ehrenamtler, die 23 Jahre lang an der Instandhaltung der vom VVV betriebenen Ostmühle mitgearbeitet haben, bei einem gemeinsamen Essen in den Ruhestand verabschiedet. Für den VVV Gildehaus war Wilfried Musekamp aus dem Vorstand des Vereins dabei. Hendrik Tel, ebenfalls Freizeitmüller, hielt vor dem Essen eine Laudatio für die beiden Kollegen, schwelgte in Anekdoten und sprach seinen Dank aus. „Es waren gute Jahre mit euch. Wir danken euch für eure Mühe und euren Einsatz“, sagte Tel unter Applaus der Kollegen und Gäste. Stentenbach und Höötmann erhielten zum Abschied beide einen Präsentkorb von ihren Kollegen. „Das ist natürlich nur ein symbolisches Dankeschön“, betonte Tel. „Was ihr in all den Stunden gemacht habt kann man nicht bezahlen.“ Sie seien auch in Zukunft jederzeit gerne eingeladen, zu Besuch vorbeizukommen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/vvv-gildehaus-verabschiedet-freizeitmueller-334482.html