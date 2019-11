Empfehlung - Vorverkauf für Storno-Jahresabrechnung beginnt Samstag

Bad Bentheim Die Auftritte der Kabarettisten sind immer sehr schnell ausverkauft. Am Freitag, 3. April 2020, wird das Trio um 20 Uhr im Forum Burg-Gymnasium mit seiner politischen Bilanz zu Gast sein. Der Vorverkauf startet am heutigen Sonnabend, 2. November, um 10 Uhr. Karten sind an allen Vorverkaufsstellen und auf www.reservix.de erhältlich.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/vorverkauf-fuer-storno-jahresabrechnung-beginnt-samstag-326987.html