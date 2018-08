Empfehlung - Vorverkauf für neues Stück der Bentheimer Kulisse

Bad Bentheim Lange Warteschlangen sind morgen Vormittag wieder in der Bad Bentheimer Schlossstraße zu erwarten. Denn ab 8.30 Uhr startet bei der Touristinformation der Vorverkauf für das neue Stück der Bad Bentheimer Kulisse: Die Komödie „Drei Männer im Schnee“ von Erich Kästner, die das Ensemble nach der Premiere am 26. Oktober bis März 2019 insgesamt 32 Mal im „Treff 10“ in der Kirchstraße 10 aufführt. „Die Ersten sichern sich bereits mitten in der Nacht einen vorderen Platz in der Reihe und bestellen dann wie mit einem großen Einkaufszettel Karten für Freunde und Bekannte“, berichten Heiko Arnink und Ernst R. Schröder, die zu den Kulisse-Urgesteinen gehören und auch bei der 21. Spielzeit mit von der Partie sind.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/vorverkauf-fuer-neues-stueck-der-bentheimer-kulisse-248321.html