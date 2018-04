Empfehlung - Vortrag über die RAF: Grafschafter Spuren im heißen Herbst

Bad Bentheim. In der Kurstadt Bad Bentheim ist die Verbindung zur Rote-Armee-Fraktion (RAF), einer brutalen Terrororganisation der 1970er- und 80er-Jahre, ein Thema, über das eher selten gesprochen wird. Und dennoch gehört es zur jüngeren Geschichte der Stadt. Bis heute sind nicht alle Fragen geklärt. Wenn am Dienstagabend in der VHS, im Rahmen des „GN-Forum Wissen“ der langjährige Chefredakteur des „Spiegel“, Stefan Aust, über die Entstehungszeit der RAF sprechen wird, dann werden eben diese Fragen zu den zwei damaligen Terroristinnen und Schwestern, Hanna und Friederike Krabbe, wieder für kurze Zeit in den Vordergrund rücken.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/vortrag-ueber-die-raf-grafschafter-spuren-im-heissen-herbst-232450.html