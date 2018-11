Empfehlung - Vorbereitungen für Landeswandertag 2019 laufen bereits

Bad Bentheim Ein Ehrenamtsabend, eine Party und ein Frühstück für die befreundeten Vereine sind neben einer Podiumsdiskussion über die Herausforderungen des Ehrenamts Inhalte der Festwoche des SVB, die am 29. August 2019 beginnt und mit dem „Tag des Sports“ am 31. August sowie dem 29. Landeswandertag am 1. September endet. Die beiden Abschlussveranstaltungen sind gleichzeitig die Höhepunkte des Jubiläums und werden von der Stadt Bad Bentheim unterstützt. Der Internationale Flohmarkt sei seitens der Stadt deshalb auf den 24. August terminiert, bestätigte Erster Stadtrat Heinz-Gerd Jürriens dem SVB. „Am letzten kompletten Wochenende im August finden ja auch traditionell die Amateurfunkertage statt. Der Internationale Flohmarkt wurde bisher immer zeitgleich damit abgehalten“, bekräftigte Jürriens beim Vorbereitungstreffen für die Veranstaltungen die Entscheidung. Da zum Landeswandertag ebenfalls etliche auswärtige Gäste erwartet werden und die Stadt bei beiden Veranstaltungen gebraucht werde, könnten beide Veranstaltungen nicht parallel stattfinden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/vorbereitungen-fuer-landeswandertag-2019-laufen-bereits-264838.html