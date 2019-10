Empfehlung - Von den Bentheimer Jusos in die Deutsche Botschaft in Mexiko

Bad Bentheim Ein alter Bekannter aus den Anfangszeiten der Jusos in Bad Bentheim stattet der Stadt vor wenigen Tagen einen Besuch ab. Der Einladung des SPD-Ortvereins folgten am Donnerstagabend gut 20 Bad Bentheimer zu einem informativen Abend mit Martin Nissen in der Gaststätte Berkemeyer. Nissen kam direkt von Bürgermeister Volker Pannen und hatte sich zuvor in Begleitung von Johann Bardenhorst, Vorsitzender des SPD-Ortsvereins, in das Goldene Buch der Stadt eingetragen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/von-den-bentheimer-jusos-in-die-deutsche-botschaft-in-mexiko-323801.html