Empfehlung - Vier Einbrüche an einem Tag in Bad Bentheim

Bad Bentheim Einbrecher haben am Sonnabend Bad Bentheim unsicher gemacht. Drei Einbrüche erfolgten am Samstagabend zwischen 17.45 und 19 Uhr in Wohnhäuser an der Emil-Nolde-Straße, der Straße Am Berghang und der Franz-Marc-Straße. Die Unbekannten brachen jeweils Fenster oder Terrassentüren auf und durchsuchten die Gebäude anschließend nach Wertsachen. In zwei Fällen erbeuteten sie hochwertigen Schmuck und sehr teure Uhren. In der Emil-Nolde-Straße befand sich zur Tatzeit die erwachsene Tochter der Hauseigentümer im Gebäude. Als die Täter sie bemerkten, ergriffen sie die Flucht.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/vier-einbrueche-an-einem-tag-in-bad-bentheim-332441.html