Empfehlung - Vielfältige Skizzen von Pankok, Pechstein und Liebermann

Gildehaus Wer die in ansprechendem Blau getünchten Räume des Museums betritt, trifft auf Unfertiges und Spontanes. „Diese Schau ist das Gegenteil eines Ölgemäldes. Die Skizzen sind teilweise in Sekunden entstanden, manchmal Kritzeleien, halten Alltagsmomente fest“, sagte der Vereinsvorsitzende Ulrich Oettel bei der Eröffnung. Präsentiert werden 121 Werke sowie 24 Skizzenbücher verschiedener Künstler. Doch gerade in ihrer Unperfektheit sind diese Handzeichnungen zutiefst menschlich, fantasievoll, inspirierend.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/vielfaeltige-skizzen-von-pankok-pechstein-und-liebermann-283736.html