Viele Haushalte nach Wasserrohrbruch auf dem Trockenen

Bad Bentheim/Gildehaus Ein Leck in einer Wasserleitung hat am Sonnabend gegen 16 Uhr zahlreiche Haushalte in Bad Bentheim und Gildehaus trockengelegt. Offenbar ist ein unterirdisch verlaufendes Rohr am Alten Postweg geplatzt. Dort sprudeln große Mengen Wasser aus dem Grünstreifen neben der Straße.

Der Trink- und Abwasserverband (TAV) als Versorger ist darum bemüht, den Schaden zügig zu beheben. Dafür muss nach ersten Erkenntnissen jedoch die Fahrbahn aufgebrochen werden. Ein Tiefbauer wurde angefordert. Wann die Hauptwasserleitung, die mittig unter der Straße verläuft und einen Durchmesser von 25 Zentimetern hat, repariert ist, ist noch unklar. Erste Schätzungen gehen davon aus, dass dies noch bis Sonntagmorgen dauern könnte.

Mitarbeiter des TAV haben durch Umleitungen im Rohrsystem sichergestellt, dass inzwischen in fast allen vom Schaden betroffenen Haushalten wieder Wasser fließt. Für die Bauarbeiten muss der Alte Postweg am Abend vermutlich voll gesperrt werden. Zeitweise konnte der Verkehr auch an der Schadensstelle, die außerorts liegt, vorbeigeführt werden. Die Fahrbahn steht zum Teil unter Wasser.