Viele Besucher feilschen beim Flohmarkt in Bad Bentheim

Bei strahlend blauem Himmel schoben sich die Besucher am Samstag durch das Warenangebot der Händler. 380 waren es an der Zahl, beim 45. Internationalen Flohmarkt im Bad Bentheimer Schlosspark. Hier gab es alles, was das Herz begehrt.