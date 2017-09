Video: Bentheimer fiebern Königsschießen entgegen

Bentheimer Schützen fiebern Königsschießen entgegen Ihr Browser unterstützt kein Html5-Video. Eine Woche lang feiern die Bentheimer ihr Stadtschützenfest. Am Montagvormittag zogen sie aus der Stadt zum Kurbad, um dort ihren neuen König zu ermitteln.

Bad Bentheim. Die Offiziere, die Lötkenträger, die Musikkapellen und viele Bürger haben sich bereits am frühen Morgen in der Stadtmitte versammelt. Von dort marschieren sie zum Kurbad, wo das Königsschießen ausgetragen wird.

Am Nachmittag geht es dann mit dem Königinnentee weiter, ehe sich um 16 Uhr der „Bunte Zug“ durch die festlich geschmückten Straßen in Bewegung setzt. Im Schlossinnenhof folgt der Ehrentanz. Den krönenden Abschluss des Tages bildet am Abend der Königsball im Schlosspark.