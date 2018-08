Empfehlung - Vernissage zur Ausstellung „Illusionen“ im Haus Westerhoff

Bad Bentheim Die Vernissage zur Ausstellung „Illusionen“ findet am Freitag, 31. August, ab 19 Uhr im Haus Westerhoff in Bad Bentheim statt. Daran beteiligen sich 19 Obergrafschafter Künstler aus dem Umfeld der Malschule von Susanne Gebekken in Gildehaus, des Hauses Westerhoff in Bad Bentheim sowie des farbenfrohen Schauhauses in Schüttorf.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/vernissage-zur-ausstellung-illusionen-im-haus-westerhoff--248212.html