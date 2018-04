Empfehlung - Vernichtendes Urteil für „Tonino-Kreisel“-Pläne

Bad Bentheim. Es hätte alles so schön sein können: Ein Kreisverkehr von 40 Metern Durchmesser und ein bisschen eiförmig. In der Mitte eine hübsche Insel und rundum die Einmündungen (im Uhrzeigersinn) von der Rheiner Straße (L39) aus Richtung Schlosspark, des Ablegers der Hilgenstiege, der Gildehauser Straße aus Richtung Gut Langen, der Rheiner Straße (L39) aus Richtung Gildehaus, der Zufahrt zum Neubaugebiet auf Hof Schulte-Kolthoff, der Wilhelmstraße und der Gildehauser Straße aus Richtung Innenstadt. Mitgezählt? – Bis zu sieben Einmündungen hätte der Kreisverkehr aufnehmen müssen und er wäre damit, da sind sich die Verkehrssicherheitsexperten einmal einig, zu einem tödlichen Risiko für Radfahrer geworden. Das geht aus einer Stellungnahme der Verkehrssicherheitskommission hervor, die sich am 13. März mit der Örtlichkeit auseinandergesetzt hatte und laut Bürgermeister Dr. Volker Pannen zu einem „vernichtenden Urteil“ gekommen war. Das sieht auch die Landesstraßenbaubehörde in Lingen so, die das Vorhaben schon lange höchst kritisch gesehen hat, und das bestätigte dem Ausschuss für Bauen, Umwelt und Energie am Montagabend im Bad Bentheimer Rathaus auch der Verkehrsplaner Lothar Zacharias aus Hannover.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/vernichtendes-urteil-fuer-tonino-kreisel-plaene-232147.html