Empfehlung - Vermieter Jörg Panten streitet mit Stadtverwaltung

Bad Bentheim. Jörg Panten ist verärgert. 2015 hatte er sein Haus am Berghang in Bad Bentheim an die Stadt vermietet, die dort Asylbewerber untergebracht hatte. Nach Kündigung des Mietverhältnisses zum Ende des vergangenen Jahres befand sich das Haus in einem Zustand, den Jörg Panten als „Totalschaden“ bezeichnet: „Die Küche war ganz schwarz vor Schmutz, die Türen an den Unterkanten aufgequollen, Tapeten waren teilweise abgerissen oder mit Farbe beschmiert, in der Badewanne war ein Loch, das offenbar reingetreten worden ist, der Kamin und Lichtschalter waren mit Farbe beschmiert und im Keller ist ein Fenster aufgebrochen und offenbar eine neue Scheibe eingebaut worden“, zählt Vermieter Panten auf. Auch an der Außenseite des Hauses habe er mit dem Hochdruckreiniger versucht, Farbe von der Fassade zu entfernen. Im Keller hat er Schimmel an den Wänden entdeckt. „Vermutlich ist hier nicht gelüftet und die Wäsche auf den Heizkörpern getrocknet worden“, sagt Panten. „Ich bin hier seit sechs Wochen mit Reinigungsarbeiten beschäftigt.“ Den entstandenen Schaden schätzt Bauunternehmer Panten grob auf 20.000 Euro.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/vermieter-joerg-panten-streitet-mit-stadtverwaltung-229023.html