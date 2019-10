Empfehlung - Verletzter wird nach Messerstichen auf A30 Parkplatz verhört

Gildehaus Großer Polizeieinsatz in der Nacht zu Mittwoch an der A30: Auf dem Autobahnrastplatz Waldseite Süd in Gildehaus wurde ein Mann mit mindestens einer Stichverletzung aufgefunden. Der Verletzte wird derzeit noch in einer Klinik in den Niederlanden behandelt. Nach Angaben der Polizei schwebt er nicht mehr in Lebensgefahr. Was sich zwischen 19.30 Uhr und 20 Uhr am Dienstagabend auf dem Parkplatz genau zugetragen hat, ist offenbar auch für die Polizei noch unklar. Zum Zeitpunkt des Vorfalls parkten viele Lastwagen auf dem Rastplatz. Ein Lkw-Fahrer soll den Verletzten im Bereich der Toiletten gefunden haben. Andere Lastwagenfahrer bemerkten nichts Auffälliges, obwohl sie mit ihren Sattelzügen nur wenige Meter vom Fundort des Mannes standen. „Es war hier den ganzen Abend still, bis die Polizei kam“, berichtete ein Lkw-Fahrer. Die Ein- und Ausfahrten des Rastplatzes wurden kurze Zeit nach dem Auffinden des Verletzten abgeriegelt. Querstehende Polizeiwagen versperrten den Weg. Die Beamten wollten so offenbar verhindern, dass sich einige Fahrer über die Autobahn entfernen. Aus gutem Grund, denn die Polizisten gingen am Abend von einem versuchten Tötungsdelikt aus. Auskünfte über einen möglichen Täter wollten die ermittelnden Beamten weder in der Nacht, noch im Laufe des gestrigen Tages preisgeben. Noch auf dem Rastplatz setzten Polizisten den Fahrer eines Geländewagens fest und überprüften seine Identität. Doch ein Anfangsverdacht gegen ihn erhärtete sich offenbar nicht. Er und sämtliche Lastwagenfahrer, die in Waldseite Rast machen wollten, durften den Parkplatz in der Nacht stundenlang nicht verlassen. Sie wurden als Zeugen gehört. „Man hat uns befragt und DNA-Proben von uns entnommen“, berichtete ein niederländischer Lkw-Fahrer den GN. Über den Nachrichtendienst Whats App wurde gestern eine Meldung über den Vorfall auf dem Rastplatz verbreitet. Demnach sei ein Täter zu Fuß auf der Flucht. Zu einzelnen Personen im Raum Gildehaus solle man auf keinen Fall Kontakt aufnehmen. Diese Mitteilung stammt nicht von der Polizei, die direkte Quelle ist unbekannt. Ein Behördensprecher will sich zu dem Inhalt der Nachricht nicht näher äußern. Um weitere Hinweise zu dem Vorfall zu bekommen, wurde der Verletzte gestern vernommen. Gleichzeitig durchkämmten Polizisten die Grünanlagen des Rastplatzes. Ergebnisse dazu teilte die Polizei noch nicht mit.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/verletzter-wird-nach-messerstichen-auf-a30-parkplatz-verhoert-325429.html