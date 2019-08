Verkehr wird um Flohmarkt am Schlosspark geleitet

Bad Bentheim Aufgrund des Flohmarktes im Schlosspark Bad Bentheim am Sonnabend gilt Einbahnverkehr in der Bahnhofstraße stadteinwärts, südliche Funkenstiege in Richtung Schlosspark, Nordring in Richtung L39, nördliche Funkenstiege ab Industriestraße bis Bahnhof. Das teilt die Stadtverwaltung mit.

Als Großparkplatz steht wieder die Wiese vor dem DRK-Seniorenzentrum zur Verfügung. Auch auf dem Grundstück der ehemaligen Ergotherapie-Schule an der Funkenstiege kann geparkt werden.

Die Verkehrsgemeinschaft Grafschaft Bentheim (VGB) teilt in diesem Zusammenhang mit, dass die Bushaltestellen Zentrum, Friedhof und Spielbank nicht angefahren werden. Die Busse der Linie 40 starten und enden am Bahnhof Bad Bentheim. Für die Kleinbusse der Linie 60 ist die Ersatzhaltestelle ebenfalls der Bahnhof Bad Bentheim.