Empfehlung - Veränderungssperre für Südstraße geplant

Bad Bentheim Zuvor hatte der Bauausschuss die Aufstellung eines Bebauungsplanes für diesen Bereich am Montag empfohlen. Nachdem dieser Aufstellungsbeschluss nun gefasst ist, hat die Stadt die Möglichkeit, eine Veränderungssperre zu beschließen. Das soll auch so kommen, kündigt Heinz-Gerd Jürriens auf GN-Anfrage an. Das umstrittene Bauvorhaben an der Südstraße 17 – hier sollen zwei Mehrfamilienhäuser mit je drei Wohneinheiten entstehen – würde dann zunächst zurückgestellt werden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/veraenderungssperre-fuer-suedstrasse-geplant-290414.html