Harry Olde Rikkert (rechts) mit Karl-Heinz Beike, Geschäftsführer der Econ-Auxilio GmbH aus Münster. Sein Betriebsgelände in Gildehaus verkauft Harry Olde Rikkert an die Stadt Bad Bentheim und sucht derzeit ein neues Grundstück in Klausheide oder Lohne. Foto: Schönrock