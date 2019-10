Empfehlung - Unterhaltsame Premiere mit „Ladykillers“ bei der Kulisse

Bad Bentheim Die Handlung dieses Klassikers der Schwarzen Komödie, der 1955 als Spielfilm für Aufsehen sorgte, spielt etwa Mitte der 1950er Jahre in einem Häuschen mit Blick auf den Bahnhof eines kleinen Vororts von London. Die Zuschauer der Kulisse empfängt die Bewohnerin des Hauses, Mrs. Margaret Wilberforth, mit Blick in ihre Wohnstube nebst Papagei, während draußen ein Gewitter tobt. Die alte Witwe lebt allein und sucht einen Untermieter. Ihr regelmäßiger Besucher ist Dorfpolizist Mr. Thomson, der die alte Lady mit ihrem Hang zur Dramatisierung vor allem wegen ihres Vorrats an Portwein schätzt. Doch als sich der angebliche Musikprofessor Marcus als Untermieter einschleicht und gleich seine „Band“ mitbringt, überschlagen sich die Ereignisse. Im Zimmer des Untermieters wird das „perfekte Verbrechen“ geplant, und die arme Zimmerwirtin soll nicht nur mitwirken, sondern am Ende auch ermordet werden. Doch Unschuld schlägt kriminelle Energie: Das Ende vom Lied sind vier tote Gangster, eine alte Lady, die die Dramatik verschläft und ein aufgeweckter Polizist, der plötzlichem Reichtum nicht abgeneigt gegenüber zu sein scheint.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/unterhaltsame-premiere-mit-ladykillers-bei-der-kulisse-326058.html