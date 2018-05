Unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein am Steuer

gn Bad Bentheim. Einen 22-jährigen Autofahrer hat die Bundespolizei in der Nacht zu Donnerstag aus dem Verkehr gezogen. Der Mann war unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein auf der Autobahn unterwegs. Gegen 1.25 Uhr wurde er an der Autobahn 30 bei Bad Bentheim als Fahrer in einem mit vier Personen besetztem Wagen kontrolliert. Dabei entdeckten die Beamten, dass dem deutschen Staatsangehörigen die Fahrerlaubnis entzogen worden war. Weil ein Drogenschnelltest bei dem 22-Jährigen zudem auf den Konsum von Drogen (THC) anschlug, wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Bei dem 26-jährigen Beifahrer wurde ein sogenannter „totalgefälschter“ italienischer Führerschein gefunden. Gegen das Duo wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.