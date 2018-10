Empfehlung - Unfall auf A 30: Autofahrer leicht verletzt

Bad Bentheim Auf der Autobahn 30 hat sich in Höhe der Zufahrt Bad Bentheim am Samstagnachmittag ein Verkehrsunfall ereignet. Eine Person wurde dabei leicht verletzt. Ersten Polizeiangaben zufolge war ein Lkw gegen 13.50 Uhr auf die Autobahn in Fahrtrichtung Osnabrück aufgefahren. Ein weiterer Lkw, der zu diesem Zeitpunkt die rechte Fahrbahn in Höhe der Zufahrt befuhr, wechselte auf die linke Spur, um den anderen Lkw auffahren zu lassen. Ein niederländischer BMW-Fahrer, der ebenfalls auf der linken Spur unterwegs war, konnte nicht rechtzeitig reagieren und fuhr auf den spurwechselnden Lkw auf. Dabei verletzte sich der BMW-Fahrer leicht, musste aber nicht ins Krankenhaus. Die drei weiteren Fahrzeuginsassen blieben unverletzt. Die Autobahn wurde an der Unfallstelle halbseitig gesperrt. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/unfall-auf-a-30-autofahrer-leicht-verletzt-263049.html