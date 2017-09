Empfehlung - Unerfüllter Traum vom großen Glück bei „Young Boulevard“

Bad Bentheim. Das Stück „Zwei wie Bonnie und Clyde“ ist speziell. Ein Bühnenbild, zwei Stunden, zwei Darsteller – und viele Lebensträume. Manni (Nils Winkelmann) und Emma (Danica Pletz) träumen vom großen Geld, Heirat in Las Vegas und Rente in Südamerika. Doch um diese Träume erfüllen zu können, muss zunächst eine Bank überfallen werden. Ganz so leicht scheint der Plan jedoch nicht aufzugehen, denn Manni und Emma landen schließlich in einem ehemaligen Schuhlager – ohne das dicke Geld. Und auch der nächste Versuch scheitert trotz Generalprobe.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/unerfuellter-traum-vom-grossen-glueck-bei-young-boulevard-209083.html