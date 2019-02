Empfehlung - Unbekannter lässt Mountainbike aus Fahrradgeschäft mitgehen

Bad Bentheim Äußerst dreist ging am Montagnachmittag ein bislang unbekannter Mann zu Werke, der sich bei einem Fahrradhändler in Bad Bentheim ein Mountainbike übergeben ließ und nicht mehr zurückkehrte. Gegen 16.30 Uhr betrat der Unbekannte das Fahrradgeschäft und interessierte sich für ein schwarzes Mountainbike CUBE mit roten Applikationen. „Angeblich wollte der Mann nur eine Probefahrt unternehmen. Tatsächlich kehrte er jedoch nicht mehr in das Geschäft zurück und unterschlug das Fahrrad im Wert von mehr als 1000 Euro“, teilte die Polizei am Donnerstag mit. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/unbekannter-laesst-mountainbike-aus-fahrradgeschaeft-mitgehen-281635.html