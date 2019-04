Unabhängiges Jugendhaus Bad Bentheim organisiert Berlinfahrt

Das Unabhängige Jugendhaus Bad Bentheim ist mit 17 Jugendlichen und fünf Betreuern auf einer Bildungsreise in Berlin gewesen. Untergebracht in der Jugendherberge am Ostkreuz, hatten die Teilnehmer die Möglichkeit, die deutsche Hauptstadt zu erkunden.