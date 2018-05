Umgestürzter Werbeanhänger löst Großeinsatz aus

Ein bereits Mitte Januar bei einem Sturm umgestürzter Werbeanhänger, der an der Autobahn 30 an der Anschlussstelle Bad Bentheim/Nordhorn hinter dem Wildschutzzaun stand, hat am Sonnabend gegen 11.35 Uhr einen Großeinsatz für Rettungskräfte ausgelöst.