Empfehlung - Umbruch im Bentheimer Paulinenkrankenhaus

Bad Bentheim Im Paulinenkrankenhaus in Bad Bentheim stehen einige Veränderungen an. Schon zu Anfang November gab es einen Wechsel in der Geschäftsleitung: Der kaufmännische Leiter Frank Schmees zieht sich zu Ende des Jahres aus „privaten Gründen“ zurück, wie es vom Mathias-Spital Rheine heißt, zu dem die „Pauline“ gehört. Sein Nachfolger ist Kolja Wilting. Wilting war bisher im Bereich Finanzbuchhaltung und Controlling bei der Mathias-Stiftung (Trägerin des Spitals) tätig. Er arbeitet seit fünf Jahren bei der Stiftung.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/umbruch-im-bentheimer-paulinenkrankenhaus-269067.html