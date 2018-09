Empfehlung - Über 2 Kilogramm Drogen in Bad Bentheim aus Auto geworfen

Bad Bentheim Eine Streifenbesatzung der Autobahnpolizei Lingen hat am Samstagabend nach einer Fahrzeugkontrolle in Bad Bentheim große Mengen Drogen gefunden. Laut Polizei waren die Beamten gegen 22.10 Uhr am niederländischen Grenzübergang Springbiel auf einen Mietwagen mit Hamburger Kennzeichen aufmerksam geworden. Sie stoppten das Auto auf der Baumwollstraße und unterzogen es einer Kontrolle.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/ueber-2-kilogramm-drogen-in-bad-bentheim-aus-auto-geworfen-248869.html