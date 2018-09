Empfehlung - Über 15.400 Euro bei Hungermarsch in Bardel

Bardel Rund 250 Menschen nahmen bei regnerischem Wetter am „Hungermarsch 2018“ rund um das Franziskanerkloster Bardel teil. Das Motto lautete: „Ein Tag im Jahr gehört der Dritten Welt!“. Der Reinerlös aus Spenden betrug am Sonntag 15.425 Euro. Das ist mehr Geld als im letzten Jahr, obwohl diesmal wegen des Regens weniger Menschen am Start waren.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/ueber-15400-euro-bei-hungermarsch-in-bardel-257232.html